Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 25 сентября 2020 года: рекордная заболеваемость и первая поставка вакцины

Фото: pixabay.com

На утро 25 сентября в Удмуртии зарегистрировали 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для региона это новый рекорд.

Кстати, как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19, с 19 по 25 сентября прирост заболевших коронавирусом в Удмуртии стал самым высоким в Приволжском федеральном округе – 14% при среднем приросте по округу в 5%.

Всего в республике на данный момент зарегистрировано 4828 подтвержденных случаев коронавируса, 3546 человек выздоровели и 87 умерли. Карту распространения коронавируса в республике можно увидеть по ссылке.

Также сегодня стало известно о первой партии вакцины от коронавируса, которую привезли в Удмуртию. Прививать будут врачей, которые сами изъявят желание вакцинироваться.

В РОССИИ

В стране за сутки выявили еще 7212 случаев заражения коронавирусом, теперь общее количество заболевших в России составляет 1136048 человек. На утро 25 сентября выздоровело 4317 пациента и 108 скончались. Всего за время пандемии в стране вылечилось 934146 человек и 20056 человек скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Полуторагодовалый малыш выпал из окна в Ижевске

- Легковушка под управлением нетрезвого водителя столкнулась с грузовиком в Удмуртии