Появились новые фото с реконструкции Центральной площади Ижевска

Фото: facebook.com/yaroslav.semenov.56

Новостями о ходе третьей очереди реконструкции Центральной площади Ижевска поделился председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей официальной странице в соцсети.

Фото: facebook.com/yaroslav.semenov.56

– Началась подготовка основания под плитку, – сообщил он. – Заканчиваются работы по коммуникациям. Также рабочие уже завершили устройство стен и колонн зеркального водоема, обустроили техническое помещение нового фонтана.

Фото: facebook.com/yaroslav.semenov.56

Павильоны и зоны отдыха на участке между ДК «Металлург» и КЦ «Россия» должны появиться уже в этом году. Также до зимы обещают высадить деревья и установить энергоэффективные светильники. Всего строителям предстоит благоустроить около 10 тыс. кв. м. площади.

Фото: facebook.com/yaroslav.semenov.56

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