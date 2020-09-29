Ижевский детский сад признан одним из лучших в стране

Ижевский «Детский сад №40» стал одним из лучших в России Фото: pixabay.com

Аналитический центр «Леон» подвел итоги конкурса «100 лучших ДОУ России-2020». По его итогам ижевский «Детский сад №40» стал одним из лауреатов номинации «Лучший муниципальный детский сад России».

Составители рейтинга оценивали детские учреждения на основании опросов среди потребителей, исследований рынка, канализа открытых источников и общественного мнения.

Наталья Гвоздикова, начальник Управления образования Администрации города Ижевска, отметила на своей странице «ВКонтакте», что участие в подобных конкурсах повышает уровень качества и открытости дошкольных образовательных учреждений, усиливает общественное участие в формировании и реализации образовательной политики, способствует созданию эффективных технологий обучения.

Также при составлении рейтинга учитывалось заинтересованность пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в нем, квалификация воспитателей и организация построения среды.

Ознакомиться с полным списком лауреатов вы можете на сайте конкурса.

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