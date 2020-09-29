Студентка из Ижевска стала чемпионкой России по международным шашкам

Копилку наград Удмуртии пополнили еще трое участников Фото: Архив "КП"

Анастасия Архангельская, студентка Удмуртского государственного университета, одержала победу в турнире среди девушек до 20 лет.

Ранее мы писали о победах Анастасии в далеком 2012 году. На протяжении всего это времени девушка продолжала упорно тренироваться и достигать все новых вершин мастерства.

Но не только Анастасия представляла Удмуртию. Копилку наград пополнил серебром Илья Дериглазов, ученик 34 школы Ижевска. Бронзу принес пятиклассник школы №100 Степан Щёткин. Второе место в молниеносной игре завоевал знаменитый шашист из Ижевска Алексей Чижов.

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