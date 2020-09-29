В Удмуртии мужчина упал с железнодорожного моста

Спасатели транспортировали мужчину в безопасное место
Вечером 27 сентября поисково-спасательному отряду города Воткинска поступил звонок об упавшем мужчине. Из-за полученных травм он не мог передвигаться самостоятельно.
В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонила супруга пострадавшего, которая находилась вместе с ним.
Как сообщает «Поисково-спасательная служба УР», мужчина упал в труднодоступное место с железнодорожного моста, который лежит через р. Вотка, на небольшой островок между двумя берегами реки.
Спасатели оперативно транспортировали мужчину на носилках и передали в руки бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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