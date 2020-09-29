Фото: labohemeartistique.ru

28 сентября скончался художник-реалист и заслуженный деятель искусств Удмуртии Генрих Верещагин. Об этом на странице в социальных сетях сообщила ВЦ «Галерея». Автору сотен картин было 88 лет.

Генрих Георгиевич Верещагин родился 2 декабря 1931 года в г. Куйбышеве. Окончил факультет живописи в государственном художественном институте в Харькове. В 1968 году переехал в Ижевск, стал членом Союза художников СССР и начал преподавать в Удмуртском государственном университете.

За всю жизнь художник написал сотни картин и работал до последних дней жизни. Среди работ художника-реалиста - портреты, пейзажи и натюрморты. Картина «Путина на Амуре. Ностальгия» будет представлена в октябре этого года на выставке, посвященной 100-летию государственности республики. Художник согласился участвовать в ней при жизни.

Творчество Генриха Верещагина «характеризует высокий профессионализм. Живописец и график отличался своим особым мироощущением, творческой манерой работы», - говорится в сообщении ВЦ «Галерея».

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