Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и заслуженный врач РФ Наталья Дейкина

Фото: Филипп Дейкин

Заслуженный врач Российской Федерации и заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Наталья Дейкина скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщил её сын Филипп Дейкин на странице в социальных сетях.

Наталья Валентиновна Дейкина родилась 3 декабря 1949 г. Много лет она проработала в гинекологических отделениях и родильных домах Ижевска, была депутатом Городского Совета и главным акушером-гинекологом столицы Удмуртии. С 2003 года являлась начальником Управления по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики.

- Прощание состоится 30 сентября в 11:00 в помещении Республиканского патологоанатомического бюро по адресу: город Ижевск, Воткинское шоссе, 85, - говорится в публикации сына.