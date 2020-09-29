Жители Удмуртии собрали деньги для закупки оборудования в районную больницу

Фото: pixabay.com

Неравнодушные жители Удмуртии помогли в покупке необходимого оборудования для Кезской районной больницы. На собранные средства были куплены три кислородных концентрата, которые помогают в борьбе с вирусной пневмонией. Сообщение об этом появилось в социальных сетях учреждения.

- В настоящий момент это самое необходимое медицинское оборудование, которое служит для лечения тяжелых пациентов с ОРВИ и вирусными пневмониями, - говорится в опубликованном сообщении.

Всего в сборе участвовало 64 человека: предприниматели Кезского района и Удмуртии, врачи, учителя и горожане. Изначально планировали собрать деньги хотя бы на один аппарат, но благодаря неравнодушным жителям республики суммы хватило на целых три. За два дня собрали 159 584 рубля.

Аппараты доставили в больницу уже вечером 28 сентября, а на следующий день они начали работать.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.