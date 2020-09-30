В Ижевске временно не ходят трамваи в городок Металлургов

Фото: Архив КП

Пресс-служба ИжГЭТ сообщает, что с утра 30 октября временно не ходят трамваи №№ 1, 4, 7, 10 в городок Металлургов.

Движение организовано:

Для трамвая №1 Ул.Московская - ул.Магистральная - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева,

Для трамвая №4: Ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

Для трамвая №7: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр;

Для трамвая №10: Ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

Напоминаем, что владельцы ежемесячных транспортных карт на трамвай могут воспользоваться ими для проезда в троллейбусе.