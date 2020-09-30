Житель Удмуртии погиб при заготовке древесины Фото: pixabay.com

29 сентября в Игринском районе погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

По данным проверки, житель Игринского района вместе с односельчанином заготавливали древесину в лесу. Около пяти часов вечера они спиливали дерево. Тогда на мужчину упало другое. Он получил смертельные травмы.

Сейчас проводится доследственная проверка, опрашиваются очевидцы.

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