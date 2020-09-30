Прокуратура Удмуртии: три заброшенных дома в республике представляют наибольшую опасность

Всего ведомство проверило около 600 домов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В середине сентября в Удмуртии произошла трагедия. Три подростка забрались в барак, и после его обрушения двое из них погибли. Из-за этого несчастного случая прокуратура республики организовала проверку сноса домов, жильцы которых были расселены. Прокурор Георгий Мелешко рассказал «Комсомолке» о результатах.

По Удмуртии проверили около 600 домов. 32 здания еще не снесли. 14 из них расселили по программе до 2018, 18 же только в этом году.

Наиболее опасный вариант для людей - это дома, снесенные не полностью. Таких, по данным прокуратуры, три.

- По всем не снесенным домам внесены представления в органы местного самоуправления, чтобы снос домов был обеспечен. До окончания работ необходимо ограничить доступ неопределенного круга лиц, - рассказал прокурор.

Чтобы сарапульская трагедия не повторилась, по требованию прокуратуры сотрудники полиции будут патрулировать не снесенные бараки.

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