Жителя Удмуртии осудили за грабеж и убийство знакомой Фото: Диля Ахмадишина

Жителя Воткинска признали виновным в убийстве и ограблении своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.

В судебном заседании установили, что в день преступления мужчина и жертва распивали спиртные напитки. Во время ссоры житель Воткинска избил женщину, сорвал с нее все золотые украшения. Затем мужчина схватил нож и ударил им знакомую. Женщина погибла на месте преступления.

Суд назначил обвиняемому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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