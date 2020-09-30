Жителя Удмуртии осудили за грабеж и убийство знакомой
Фото: Диля Ахмадишина
Жителя Воткинска признали виновным в убийстве и ограблении своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.
В судебном заседании установили, что в день преступления мужчина и жертва распивали спиртные напитки. Во время ссоры житель Воткинска избил женщину, сорвал с нее все золотые украшения. Затем мужчина схватил нож и ударил им знакомую. Женщина погибла на месте преступления.
Суд назначил обвиняемому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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