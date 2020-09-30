Еще один проезд отремонтировали в Удмуртии

Фото: пресс-служба правительства УР

29 сентября комиссия проверила качество ремонта участка дороги Якшур-Бодья–Красногорское. Его протяженность составляет 2,2 километра, а проходит эта дорога через село Старые Зятцы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Раньше дорога считалась непроезжей. Она состояла из гравийного покрытия, которое размывалось в дождливую погоду, а в солнечную – создавало облака пыли.

Слабые грунты заменили, сверху уложили асфальт.

– Также на объекте обустроили 13 съездов, сделана разворотная площадка, посадочная площадка и тротуар от автостанции до магазина. Через проезжую часть сделали и водопропускные сооружения - обустроено 5 труб для отвода воды на дороге, – говорится в сообщении.

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