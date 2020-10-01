Режим работы теплоходов изменился в Ижевске

Время отправки рейсов также потерпело ряд изменений

С 29 сентября в Ижевске изменился режим работы теплоходов. Об этом сообщает официальная группа «Парки Ижевска» на своей странице «ВКонтакте».

Время отправки рейсов также потерпело ряд изменений. Теперь время отплытия в 9:00, 12:00 и 15:00.

Напоминаем, что с 11 сентября отменилась остановка у причала Воскресенского в 19:10, которая находится на обратном пути с Воложки. Это вынужденная мера из-за сокращения светового дня.

Также рейс не состоится, если на него куплено менее 10 билетов.

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