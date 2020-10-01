Реставрацию фасада дома №200 на Пушкинской планируют начать в Ижевске

Дом №200 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дома у Центральной площади на улице Пушкинской являются объектами культурного наследия. Об их реставрации сообщает пресс-служба главы и правительства республики, ссылаясь на Дмитрия Сурнина, министра строительства Удмуртии.

Отметим, фасад соседнего многоквартирного дома №198 уже практически отреставрирован.

– Проведена масштабная работа, – комментирует Дмитрий Сурнин. – И мы получили то, что планировали. Центр города постепенно приобретает достойный облик. Будем двигаться дальше. Рассматриваем вопрос возможности реставрации фасада дома № 200 на ул. Пушкинской. В ближайшее время примем решение.

Архитектор и реставратор Нина Степанюк также отметила, что этот дом является примером сталинской архитектуры, с которой в стране работают не многие.

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