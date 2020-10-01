Порядок действий при положительном результате на коронавирус прописали в Роспотребнадзоре по Удмуртии

Распоряжение относится к платным тестам Фото: Амир Закиров

На сайте Роспотребнадзора по Удмуртской Республике появились разъяснения порядка действий граждан при положительном результате на COVID-19. Они относятся к тестам, которые были сделаны в частных негосударственных лабораториях.

Так, первым делом необходимо вызвать врача на дом для точной постановки диагноза и дальнейшего назначения лечения.

«Все дальнейшие противоэпидемические мероприятия организуются Управлением после получения от медицинской организации экстренного извещения о случае выявления COVID-19», - поясняют в сообщении.

Напомним, что в Удмуртии за прошедшие сутки выявлено 133 новых случаев заболевания коронавирусом, 2 пациента умерли, 425 классов закрыто на карантин.

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