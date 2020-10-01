Карта распространения коронавируса на 1 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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Как сообщает оперштаб республики, 1 октября в Удмуртии выявлено 110 новых случаев коронавируса.

Инфекция подтвердилась у 60 ижевчан и семи жителей Можги. В Игринском, Кезском и Увинском районах зарегистрировано по шесть случаев, в Селтинском, Алнашском районах и Глазове – по четыре случая. В Каракулинском районе три случая и по два случая – в Можгинском и Сюмсинском районах, а также в Сарапуле. По одному человеку заболело в Кизнерском, Вавожском, Балезинском районах и в Воткинске.

Выздоровевших пациентов – трое. К сожалению, одна женщина скончалась.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 5476 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

География выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией с учетом данных на 1 октября:

Ижевск — 2 722,

Воткинск — 175,

Сарапул — 155,

Можга — 365,

Глазов — 201,

Алнашский район — 176,

Балезинский район — 90,

Вавожский район — 61,

Воткинский район — 61,

Глазовский район — 44,

Граховский район — 38,

Дебёсский район — 25,

Завьяловский район — 383,

Игринский район — 97,

Камбарский район — 23,

Каракулинский район — 23,

Кезский район — 56,

Кизнерский район — 55,

Киясовский район — 44,

Красногорский район — 59,

Малопургинский район — 153,

Можгинский район — 96,

Сарапульский район — 62,

Селтинский район — 41,

Сюмсинский район — 27,

Увинский район — 70,

Шарканский район — 59,

Юкаменский район — 24,

Якшур-Бодьинский район — 48,

Ярский район — 35.