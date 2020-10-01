Карта распространения коронавируса на 1 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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Как сообщает оперштаб республики, 1 октября в Удмуртии выявлено 110 новых случаев коронавируса.
Инфекция подтвердилась у 60 ижевчан и семи жителей Можги. В Игринском, Кезском и Увинском районах зарегистрировано по шесть случаев, в Селтинском, Алнашском районах и Глазове – по четыре случая. В Каракулинском районе три случая и по два случая – в Можгинском и Сюмсинском районах, а также в Сарапуле. По одному человеку заболело в Кизнерском, Вавожском, Балезинском районах и в Воткинске.
Выздоровевших пациентов – трое. К сожалению, одна женщина скончалась.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 5476 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
География выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией с учетом данных на 1 октября:
Ижевск — 2 722,
Воткинск — 175,
Сарапул — 155,
Можга — 365,
Глазов — 201,
Алнашский район — 176,
Балезинский район — 90,
Вавожский район — 61,
Воткинский район — 61,
Глазовский район — 44,
Граховский район — 38,
Дебёсский район — 25,
Завьяловский район — 383,
Игринский район — 97,
Камбарский район — 23,
Каракулинский район — 23,
Кезский район — 56,
Кизнерский район — 55,
Киясовский район — 44,
Красногорский район — 59,
Малопургинский район — 153,
Можгинский район — 96,
Сарапульский район — 62,
Селтинский район — 41,
Сюмсинский район — 27,
Увинский район — 70,
Шарканский район — 59,
Юкаменский район — 24,
Якшур-Бодьинский район — 48,
Ярский район — 35.