Еще несколько аттракционов закрыли на зиму в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В сообществе «Парки Ижевска» ВКонтакте сообщили, что несколько аттракционов уходят на зимний сезон.

В их числе Лабиринт, Водный шар, Батут Динозавр, Батут Сафари, Гусеница, Тополь.

Колесо Обозрения продолжит свою работу, но 1 и 2 октября находится на техническом обслуживании.

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