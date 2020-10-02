Еще несколько аттракционов закрыли на зиму в Ижевске
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В сообществе «Парки Ижевска» ВКонтакте сообщили, что несколько аттракционов уходят на зимний сезон.
В их числе Лабиринт, Водный шар, Батут Динозавр, Батут Сафари, Гусеница, Тополь.
Колесо Обозрения продолжит свою работу, но 1 и 2 октября находится на техническом обслуживании.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Дом-музей, студия народной одежды и отдых на природе: почему стоит посетить Малопургинский район Удмуртии
«Настя из Нефтекамска»: ижевчанка помогла найти пропавшую женщину