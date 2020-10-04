Дети пропали в Ижевске

Фото: поисково-спасательный отряд "Регион 18"

В Ижевске разыскивают двух детей. Одному из них 13 лет, другому – 16. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Регион 18».

Колотов Дамир Русланович (слева на фото) ушел из дома на 7-ой Подлесной 3 октября около 9:00.

Приметы пропавшего: рост 150 см, среднее телосложение, русые волосы, на голове у него два шрама. Он был одет в школьный костюм серого цвета и темно-синюю куртку.

Соколов Никита Максимович (справа на фото) самовольно покинул РКПБ и ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост ниже среднего, худощавое телосложение, светло-русые волосы, светло-голубые глаза. У него есть татуировки на шее и на правой ладони. Он был одет в светлую кофту, темно-синие брюки, черные тапочки.

Если у вас есть информация о этих детей, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).