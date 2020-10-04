Танцор родом из Удмуртии прошел отборочный этап на шоу «Танцы»

Фото: аккаунт Ильи Манылова "ВКонтакте"

Илья Манылов, танцор родом из Сарапула, представил Удмуртию на отборочном этапе шоу «Танцы на ТНТ» (16+).

– Итак друзья, все ветра мира привели меня на эту сцену, и я оказался на последнем сезоне шоу Танцы на ТНТ. Еще один эксперимент, посмотрим, что из этого получится, – поделился Илья в соцсетях.

Наставники и жюри проекта похвалили Илью. Они назвали его танец в стиле панк-контемпорари органичным и свободным.

– Я очень хотел сделать рок-н-ролл и сделал его. Я собой горжусь. У нас есть еще один раунд, – рассказал 30-летний танцор после выступления.

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