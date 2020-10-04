Невыгодная покупка: пенсионеры приобрели массажную накидку за 149 000 рублей в Удмуртии

Невыгодная покупка: пенсионеры купили массажную накидку за 149 000 рублей в Удмуртии Фото: pixabay.com

Пожилая семейная пара получила приглашение на презентацию массажных накидок в Глазове. После демонстрации им предложили купить одну из них «по скидке»: за 149 000 рублей. Об этом сообщают в МВД по Удмуртской Республике.

Пенсионерам не хватало денег, поэтому они решили взять массажную накидку в кредит. После покупки пара похвасталась сыну о «выгодной» сделке. Тот сразу заподозрил неладное: накидки стоят намного дешевле.

Сейчас в интернет-магазинах массажную накидку можно купить примерно за 3 000 рублей.

Пожилая пара обратилась в полицию. Теперь сотрудники МВД проводят проверку по факту продажи пенсионерам товаров по завышенной стоимости.

– И этот случай не единичный: днем ранее в дежурную часть обратился мужчина 1967 г.р., который пояснил, что оформил кредит на покупку массажной накидки на 169 000 рублей, – сообщают в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

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