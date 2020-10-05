Межквартальный проезд на ул. Холмогорова начали ремонтировать в Ижевске

Жители давно жаловались на проезд Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

28 сентября на территории Индустриального района начались работы по ремонту асфальтового покрытия. Работы ведутся у жилых домов № 70, 72, 74. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

- В течение последних двух лет в Администрацию Индустриального района поступали многочисленные обращения жителей города Ижевска о неудовлетворительном состоянии межквартального проезда, - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ранее этот проезд был закреплен за придомовой территорией вышеуказанных домов. Теперь этот участок дороги закреплен за МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».

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