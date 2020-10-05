Ушел из жизни Аверьян Христофоров — бывший министр культуры Удмуртии

Фото: Владимир Соловьев

Скончался бывший министр культуры Удмуртии, Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Удмуртии Аверьян Христофоров. Ему было 72 года. Об этом сообщает министерство культуры Удмуртской Республики.

Аверьян Христофоров родился 3 июля 1948 года. За годы работы, он был заведующим сельским клубом в Кизнере, преподавателем режиссуры, отвечал за вопросы культуры в Удмуртском обкоме партии ВЛКСМ. С 2004 по 2009 год занимал должность министра культуры Удмуртии.

Аверьян Христофоров награжден такими званиями, как «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», медалью РФ «Патриоты России», почетными грамотами и благодарностями.

— При активном участии Аверьяна Трофимовича шла работа по кадровому обеспечению учреждений культуры, формированию национальной студии для обучения в Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина в Москве. При его руководстве реализованы различные культурные проекты в области библиотечного и музейного дела, завершено строительство Зоопарка Удмуртии, — написал преемник Аверьяна Христофорова, действующий министр культуры республики Владимир Соловьев.