Сразу трое жителей Удмуртии скончались от коронавируса

110 жителей Удмуртии заразились коронавирусом - таковы данные на 6 октября. Фото: Амир Закиров

3 жителя Удмуртии скончались от коронавируса - таковы данные на утро 6 октября. Как сообщает оперштаб республики, мужчине было 89 лет, женщинам было 80 лет и 73 года. Итого в Удмуртии зафиксировано 106 летальных случаев.

Кроме этого, у 110 человек выявили коронавирус. Заболели 60 ижевчан, 8 жителей Воткинска, 8 жителей Завьяловского района, 6 жителей Малопургинского района, 5 жителей Глазова, по 4 случая зарегистрировано в Сарапуле, Селтинском и Шарканском районах, по 2 случая - в Вавожском, Воткинском, Красногорском, Киясовском районах, по одному случаю - в Алнашском, Каракулинском и Увинском районах.

45 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 6 октября в Удмуртии зарегистрировано 6 042 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 4 030 человек выздоровели.

1343 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 491 - состояние средней степени тяжести, 72 человека в тяжелом состоянии.

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