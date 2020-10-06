Одну из больниц Ижевска перепрофилируют под ковид-центр

Новость была объявлена во время прямого эфира

В течение ближайших 10 дней городскую клиническую больницу №6 перепрофилируют под ковид-центр. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в социальных сетях.

Вынужденная мера связана с тем, что выделенный весной и в июне коечный фонд из 1602 коек заполнен. Лечение на них проходят не только пациенты с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией.

- Еще на прошлой неделе количество выписанных пациентов соответствовало количеству госпитализированных, однако сегодня мы видим отрицательную динамику, - поясняет глава Удмуртии. - Выписываем немного меньше, есть запрос на дополнительные коечные места. Сейчас задействованы резервные койки, их около 480, но для комплексного решения вопроса я принял решение о дополнительном развертывании 1000 новых койко-мест.

ГКБ №6 наиболее подготовленная больница. Коечный фонд в ней составляет около 900 коек. В ближайшее время Правительство и Минздрав Удмуртии развернут дополнительно 1000 койко-мест.

- Для тех, кто приписан к этой городской клинической больнице, будет безусловно изменена маршрутизация. Для оперативных консультаций и вопросов будет создана горячая линия, где вам подскажут, как записаться к врачу и куда при этом обращаться, - уточняет Александр Бречалов.

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