Переливание плазмы для лечения Covid-19 будут проводить в Ижевске

Процедуру рекомендуют во всех регионах страны Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 19 октября на станции переливания крови в Ижевске начнется забор крови у 300 постоянных доноров. Среди них будет глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом сообщил сам глава республики во время прямого эфира в социальных сетях.

- Сейчас доноры проходят тестирование, где выявляются титры антител. По этим данным отберут контрольную группу для заготовки антиковидной плазмы. В ближайшие дни я сам планирую сдать анализы. Если по всем параметрам моя кровь подойдет, стану донором, потому что я имею высокий титр антител после перенесенного заболевания, - сообщает Александр Бречалов.

Чтобы стать донором, необходимо сдать определенный набор анализов и соответствовать следующим критериям:

1. Возраст от 18 до 55 лет.

2. Вес тела не менее 50 килограмм.

3. Подтвержденное перенесенное заболевание Covid-19 легкой или средней степени тяжести.

4. Двукратный отрицательный результат на Covid-19.

5. Не менее двух недель после наступления стойкого клинического выздоровления и/или выписки из стационара.

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