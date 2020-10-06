Открыта горячая линия для больных Covid-19 в Ижевске

Пока что горячая линия работает в тестовом режиме Фото: Архив «КП» в Ижевске

5 октября была открыта горячая линия для людей, болеющих коронавирусной инфекцией на дому. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

- Большинство пациентов с Covid-19, которые переносят его в легкой и средней форме, проходят лечение на дому под наблюдением врачей. Поскольку сами врачи болеют и иной раз даже в течение двух дней не могут доехать до пациентов, чтобы проверить их состояние и скорректировать лечение, мы со вчерашнего дня начали работу консультационного цента, - поясняет глава республики.

На сегодняшний день горячая линия работает в тестовом режиме. На звонки отвечают 15 специалистов с медицинским образованием.

Телефон горячей линии

- Они не только принимают звонки, но и поддерживают обратную связь с больными. Также работают с группой риска: контролируют самочувствие и динамику состояния. Если состояние пациента ухудшилось, специалисты вызовут врача на дом или бригаду скорой помощи для госпитализации, - дополняет Александр Бречалов. – Как показали первые дни работы, многим людям, болеющим амбулаторно, не хватает психологической поддержки, возможности посоветоваться и получить комментарий специалиста о своем состоянии. Этот центр дает такую возможность.

Отметим, что за первый день работы поступило 567 звонков. Из них 26 человек поставлено на контроль с ежедневным обзвоном специалистом колл-центра.

Обратиться за помощью можно по телефону 8-800-100-24-47.

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