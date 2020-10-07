Подозреваемые в краже тренажёров с детской площадки пойманы в Ижевске

6 октября сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Ижевску 6 октября задержаны двое подозреваемых в краже спортивного инвентаря с детской площадки. Установлено, что оба мужчины являются жителями Ижевска. По сообщению пресс-службы УМВД по Ижевску, ранее мужчины также были судимы.

Напомним, что ранее в дежурную часть поступило заявление о краже. В полицию обратилась старшая по дому, расположенному по ул. 30 лет Победы. Сотрудники просмотрели камеры, установленные жильцами дома. Выяснилось, что преступление двое мужчин совершили ночью. Подозреваемые унесли с детской площадки спортивные железные брусья и часть металлической лестницы на сумму 5000 рублей.

Причинённый ущерб жильцам дома мужчины уже возместили. Сейчас ведётся расследование уголовного дела по статье кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: - Беременную жену и полицейского избил пьяный ижевчанин

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.