Федеральную трассу М7 планируют расширить в Удмуртии

Дополнительно сделают четыре полосы Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2022 — 2024 году в Удмуртии планируют расширить федеральную трассу М7. Об этом во время прямого эфира радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

— Мы ездили полтора года назад с главой Удмуртии Александром Владимировичем Бречаловым в «Росавтодор» и общались, что М7 надо реконструировать. И сегодня дано задание: дорожные службы ведут проект по расширению проезжей части до четырех полос, но в границах существующей дороги. Там есть такая возможность, - уточнил Алексей Горбачев.

К реконструкции приступят в 2022 — 2024 году.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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