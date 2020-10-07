Более 260 тысяч человек уже привито от гриппа в Ижевске

Тема вакцинации всегда вызывает много дискуссий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На сегодняшний день в Удмуртии привито от гриппа более 260 тысяч человек. Из них 90 тысяч – дети. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал глава республики Александр Бречалов.

- В этом году мы планируем привить 900 537 человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Те 260 тысяч человек, которые уже привились, могут подтвердить, что прививка позволяет сформировать иммунитет и избежать тяжелых форм течения болезни, - сообщает глава Удмуртской Республики.

Сейчас используются несколько типов вакцин. В основном это «Совигрипп» и «Ульрикс». Эти инактивированные вакцины содержат в себе обезвреженные части РНК-вируса. Такая вакцина не может вызывать заболевания гриппом, аллергические реакции на нее появляется очень редко.

- Я акцентирую внимание на том, что вакцина от гриппа ставится бесплатно по месту жительства. Для пациентов, желающих поставить прививку от гриппа, разработана отдельная маршрутизация, например в отделениях профилактики, - поясняет Александр Бречалов. - Пациента осматривает выделенный для этих целей терапевт. После осмотра, если врач дает разрешение, прививка от гриппа ставится медсестрой в процедурном кабинете. Для уточнения информации вам необходимо дозвониться в регистратуру своей поликлиники.

Также глава республики рассказал о том, что в ближайшее время в Министерство здравоохранения будет подана заявка на 100 тысяч доз вакцин от Covid-19. Все они будут предназначены для жителей Удмуртии.

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