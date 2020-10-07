Еще 117 человек заболели коронавирусом в Удмуртии

Накануне Александр Бречалов анонсировал новые меры по борьбе с коронавирусом Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 7 октября в Удмуртии зарегистрировали 117 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 59 человек. Скончались трое: 66-летний мужчина и две пожилые женщины. Им было 70 лет и 81 год.

По данным оперштаба республики, коронавирус нашли у 68 жителей Ижевска, 9 жителей Воткинска, 6 жителей Глазова, 5 жителей Можги, 5 жителей Красногорского района, 4 жителей Завьяловского района, 4 жителей Алнашского района, 3 жителей Граховского района, 3 жителей Сарапула, 2 жителей Киясовского района, 2 жителей Малопургинского района, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю выявили в Воткинском, Селтинском, Юкаменском и Дебесском районах.

Сейчас 1 347 заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии. Инфекция 538 человек протекает в средней степени тяжести. Болезнь 76 пациентов проявляется в отягченной форме.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 6 159 случаев заболевания коронавирусом.

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