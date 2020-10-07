В селе Сюрсовай в Удмуртии ввели карантин по трихинеллезу

Возбудитель был обнаружен в мясе барсука Фото: pixabay.com

29 сентября в муниципальном образовании «Сюрсовайское» Шарканского района Удмуртии ввели карантин. В туше барсука обнаружили трихинеллез. Главное управление ветеринарии по республике объявило село Сюрсовай неблагополучным пунктом. Это значит, что до снятия ограничительных мер запрещается:

- вывоз за пределы пункта животных, которые могут быть восприимчивы к болезни. Исключением является вывоз скота на убой на предприятия оборудованные для этих целей.

- скопление животных на различных ярмарках, выставках и других мероприятиях.

СПРАВКА «КП»

Трихинеллез может проявляться как у животного, так и у человека. Это заболевание, вызываемое личинками трихинелл. В организм человека попадает вместе с неправильно приготовленным мясом. Вызывает кожные сыпи, отек лица и лихорадку. В тяжелых случаях заболевание поражает внутренние органы и 6нервную систему. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ветеринарии по республике.

За 2020 год установлен 1 случай трихинеллеза у барсука в Шарканском районе. И 2 случая заболевания у медведей в Кезком и Ярском районах.

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