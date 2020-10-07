Как изменится призывная кампания во время пандемии коронавируса?

Минобороны разработало профилактические меры Фото автора

С 1 октября в Удмуртии началась призывная кампания. Министерство обороны разработало профилактические меры, чтобы обеспечить безопасность во время пандемии коронавируса.

Меры в пути на службу

Призывникам измерят температуру, заставят обработать руки и обеспечат масками. Если температура превысит 37 градусов, то человека не пропустят. График работы также перестроят: например, для тех, кто освобожден от службы или имеет отсрочку, выделят отдельное время посещений.

— Все это уже отработано во время весеннего призыва — тогда не было ни одного призывника с подтвержденным диагнозом, — напоминает заместитель военного комиссара Удмуртии Рустам Маликов.

Контакты с гражданским населением ограничат. До пункта сбора призывники поедут на отдельном транспорте, на вокзалах для них выделят изолированную зону. Проводить родственника или друга не получится. В поезде призывники также поедут в отдельно выделенном вагоне.

В пункте будущие солдаты пройдут экспресс-тесты на коронавирус. В дальнейшем температуру им будут измерять не менее пяти раз в сутки.

Масками и антисептиками призывников обеспечат на протяжении всей дороги до конечного пункта. Если кто-нибудь из юношей заболеет в пути, то его изолируют. Для этого уже выделили бригады и автомобили.

Двухнедельный карантин и витамины

После прибытия в пункты призывники пройдут двухнедельный карантин. Обучение и питание будет проходить отдельно от всех служащих.

Дистанция будет соблюдаться и во время сна Фото автора

Если появятся первые симптомы ОРВИ, военнослужащего изолируют в отдельное помещение до прибытия врачей. Потом его отправят в больницу.

— В самих казармах предусмотрено соблюдение социальной дистанции, сделана разметка. Проведение массовых мероприятий также ограничено, а с каждым приемом пищи служащие получат дополнительные витамины, — прокомментировал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу, подполковник Александр Юрьевич Сапаров.

Этой осенью около 1 400 юношей из Удмуртии отправят в военные части. Призыв в армию проходит с 1 октября по 31 декабря.

По всем вопросам осеннего призыва можно обратиться на горячую линию — 8 (3412) 781924, 8 (3412) 685411 (военный комиссариат Удмуртии). Также доступен телефон военной прокуратуры по юридическим вопросам — 8 (3412) 431701

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пробки по Сарапульскому тракту в Удмуртии вскоре могут исчезнуть

Более 4000 неплательщиков алиментов будут наказаны в Удмуртии