Дополнительную неделю каникул введут в школах Удмуртии Фото: Амир Закиров

Сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу приняли решение о введении в школах Удмуртии дополнительной недели каникул. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Это связано с незначительным ростом заболеваемости инфекцией среди учителей.

Это позволит разобщить коллективы, минимизировать общение, а значит сохранить здоровье, как учителей, так и учеников, – объяснил Глава Удмуртии Республики Александр Бречалов.

В учреждениях, где учеба ведется по триместрам, каникулы увеличатся на одну неделю. У остальных школ выходные начнутся раньше на семь дней.

Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова рекомендует руководителям школ информировать родителей о сроках каникул и провести промежуточную аттестацию по итогам четверти или триместра.

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