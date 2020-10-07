258 дополнительных коек и ограничение времени работы общепита: стало известно о новых мерах против распространения коронавируса в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На заседании оперштаба по коронавирусу приняли несколько решений для предотвращения распространения инфекции. В том числе развертывание коек в обсерваторах и сокращение времени работы заведений общепита. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Кроме перепрофилирования больницы №6 Ижевска и создания 1 000 новых койко-мест председатель правительства республики Ярослав Семенов предложил развернуть 258 коек в обсерваторах.

Предлагаем проработать вопрос по дополнительному развертыванию коек в пунктах временного размещения и обсерваторах для долечивания больных, которых по состоянию здоровья уже можно выписать из лечебных учреждений, но при этом не подвергать риску их семьи, – объяснил руководитель кабмина.

Также на заседании было принято решение об ограничении работы ресторанов, кафе и баров. Теперь они не будут обслуживать клиентов с 23:00 до 7:00, но заведения смогут продавать еду на вынос или организовывать доставку.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина предложила усилить контроль за ношением масок в общественном транспорте и объектах торговли. А также она рекомендовала выделить дополнительные единицы транспорта в «час пик».

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