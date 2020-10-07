Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 7 октября 2020 года: дополнительная неделя каникул и 117 новых случаев заболевания коронавирусом

Рассказываем, что произошло за день Фото: pixabay.com

На утро 7 октября в Удмуртии зарегистрировали 117 случаев заболевания коронавирусом. Всего в республике заболевание нашли у 6 159 человек. На сегодняшний день с марта выздоровели 4 089 пациентов. За время пандемии погибли 109 зараженных.

Некоторые классы и образовательные учреждения закрыты на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Полностью по всей республике закрыты пять детских садов и одна школа. В 140 образовательных учреждениях не работают 328 классов. Однако пока переводить образовательный процесс на «дистанционку» не планируют.

С 1 октября в Удмуртии началась призывная кампания. Министерство обороны разработало профилактические меры, чтобы обеспечить безопасность во время пандемии коронавируса.

Сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу приняли решение о введении в школах Удмуртии дополнительной недели каникул.

Также на заседании оперштаба приняли несколько решений для предотвращения распространения инфекции. В том числе развертывание коек в обсерваторах и сокращение времени работы заведений общепита.

Карту распространения коронавируса по городам и районам республики можно по ссылке.

А что в России?

В стране за сутки выявили еще 11 115 случаев заражения. На утро 7 октября выздоровели 6 699 пациента. 202 заболевших скончались. Всего в России зарегистрировали 1 248 619 коронавирусных случаев, 995 275 человек выздоровели. 21 865 пациентов скончались.

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