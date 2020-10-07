Взял нож и ударил шесть раз: жителя Удмуртии приговорили к 8 лет лишения свободы за убийство жены

Преступление он совершил из-за ревности
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Жителя Глазовского района приговорили к тюремному заключению за убийство супруги. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.
Суд установил, что 8 апреля этого года подсудимый и его жена поссорились. Конфликт произошел на почве ревности. Тогда мужчина взял нож и ударил им супругу шесть раз в плечо и грудную клетку.
Женщина скончалась в больнице спустя семь дней после происшествия.
На суде обвиняемый признался в содеянном и сожалел об этом. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В семье осталось два ребенка. Сейчас родственница оформляет над ними опеку.
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