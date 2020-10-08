Фарит Губаев стал новым председателем Гордумы Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

8 октября в Ижевске состоялось первое заседание Городской думы седьмого созыва, на котором был избран новый председатель муниципального парламента.

На пост спикера по итогам тайного голосования вновь избранными депутатами был утвержден директор ООО «ЖРП8 ГРУПП» Фарит Губев, выдвинутый от партии «Единая Россия» по Январскому (№2) одномандатному округу. 31 народный избранник проголосовал за его кандидатуру, трое высказались против.

Председателем Гордумы шестого созыва являлся Олег Гарин.

СПРАВКА КП

Губаев Фарит Ильдусович. Родился 20 июля 1966 года в Малой Пурге, получил высшее образование высшее в УдГУ по квалификации «Экономист-менеджер», в специальности «менеджмент», а также в ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы», по квалификации «Менеджер», в специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1988 - 1993 гг. работал слесарем-сборщиком на станции технического обслуживания автомобилей.

С 1993 по 1996 гг. - слесарь по ремонту бытовой техники ижевского предприятия «Ижгорпрокатбыт».

В 1996 г. был назначен директором МУП «Прокат», Ижевск.

В 1997 г. перешел на должность директора Общества Закрытого типа «Химторг».

С 2000 по 2010 гг. занимал пост директора МУП «Жилищно-ремонтное предприятие № 8», Ижевск.

В 2010 – 2012 гг. – генеральный директор ООО Управляющая компания «ЖРП -8», Ижевск.

С 2012 по 2017 гг. – директор ООО «Расчетно-информационный центр «ЖРП 8» , Ижевск,

Также с 2017 г. – по настоящее время является директором ООО «ЖРП8 ГРУПП» в Ижевске.

Фарит Губаев избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.

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