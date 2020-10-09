За сутки в Удмуртии провели почти 5000 исследований на коронавирус

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В Удмуртии тесты на коронавирус проводят в 12 лабораториях. И с каждым днем цифры проводимых исследований растут. Так за последние сутки исследовали 4667 проб (обследован 4481 житель региона) на коронавирус.

- С начала пандемии проведено 405224 исследования (обследовано 382640 жителей региона). Тест-системы и расходные материалы имеются в достаточном количестве, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

Напомним, что в конце сентября в прямом эфире Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил рост статистики больных коронавиросом. Одна их причин – большее количество проводимых тестов. Тогда в сутки проводили около 3000 исследований.

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