116 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Удмуртии

116 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Удмуртии Фото: Алена Селезнева

9 октября ещё 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб республики в социальных сетях.

138 человек выздоровели, их выписали. 3 летальных случая среди жителей старшего возраста.

Среди заболевших - 48 ижевчан, 15 жителей Воткинска, 13 человек в Малопургинском районе, 9 случаев в Глазове, 8 жителей Можги и 5 человек из Шарканского района. В других регионах число заболевших не превышает 2 человек.

На 9 октября в Удмуртии 6 391 лабораторно подтверждённый случай заражения. Уже проведено 409 608 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 384.

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