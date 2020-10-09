В Удмуртии предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

Полиции удалось обнаружить 40 свёртков с синтетическим веществом Фото: Архив КП

8 октября сотрудники полиции в Сарапуле изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков. В ходе проведенной операции удалось обнаружить 40 свертков с синтетическим веществом. Они были подготовлены для продажи. 18-летний парень занимался распространением в Сарапуле, Ижевске и Нефтекамске, - сообщает МВД Удмуртии.

Сейчас против молодого человека возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей Количество найденных веществ оценивается как партия крупных размеров. Максимальная мера наказания за преступление - срок до 20 лет лишения свободы.

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