Первый снег в Ижевске может выпасть в середине октября

В ближайшие 5 дней снега ожидать не стоит. Фото: Константин ИВШИН

Один за другим регионы сообщают о первом снеге - так, 5 октября он выпал в Красноярске и на Алтае, а 7 октября о нем писали Барнаул и Иркутск. Мы решили узнать, когда побелеют улицы Ижевска.

Гидрометцентр Удмуртии точных прогнозов на середину месяца не дает. Однако успокаивает жителей тем, что в ближайшие 5 дней снег точно не ожидается.

Тем временем, по данным сервиса «Яндекс.Погода» температура воздуха в октябре не поднимется выше +8 градусов. А к концу месяца привычными показателями термометра станут цифры 0, +1 и +2. В ноябре плюсовую погоду ожидать не стоит. Этим же сервисом прогнозируется, что первый снег в Ижевске стоит ожидать 4 ноября.

А вот эксперты убеждены, что зима придет уже в этом месяце.

- Первый снег ожидается в Ижевске во второй половине октября, примерно в 17 числах. Это обычная ситуация для нашего региона, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ. - Например, последние 20 лет зазимок случался раньше этой даты в 2013 году - 1 октября. Установление стойкого снежного покрова в этом году можно ожидать примерно 18 ноября. В это время начнется переход от осени к зиме.

Напомним, что и в 2015 году снегопады обрушились на Удмуртию раньше времени - тогда метели и гололедица начались с октября

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