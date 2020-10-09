В Ижевске инспектор-кинолог спасла собаку от смерти

Наталья спасла своему четвероногому другу жизнь, оказав первую помощь. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

4 октября московская полиция запустила акцию «Защитим животных вместе». Удмуртские правоохранительные органы не остались в стороне и присоединились к проекту. На официальной странице МВД УР в социальных сетях появилась история служебной собаки Баварии.

Варя, так ласково называют собаку, - пятилетний ризеншнауцер. Это единственная в Удмуртия собака, которая занимается поиском трупов.

- Поступило обычное для нас задание - поиск трупных останков. Варя начала поиск – уткнулась мордой в снег, поднимает - вся морда в крови. Хорошо, что с собой был короткий поводок, я перетянула им морду, - рассказывает инспектор-кинолог младший лейтенант полиции Наталья Шабрамова.

На одном из заданий собака, выполняя свою работу, поранила нос куском арматуры. Была задета артерия и началось сильное кровотечение. Наталья спасла своему четвероногому другу жизнь, оказав первую помощь. Баварию отправили на больничный. Но благодаря заботе Натальи собака полностью восстановилась и сейчас продолжает службу.

Сейчас в Удмуртии службу несут 65 собак, из них 45 в Ижевске.

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