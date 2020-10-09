В Сарапуле начала работу новая кондитерская фабрика

По планам проект будет реализован к 2023 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Начала свою работу новая кондитерская фабрика в Сарапуле, которая стала одним из резидентов ТОСЭР. Правительство Удмуртии утвердило заявку ООО «Фабрика сладостей».

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Современное оборудование фабрики будет направленно на производство мучных кондитерских изделий с долгими сроками хранения. Новый проект обеспечит региону и дополнительное количество рабочих мест. Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин на своей странице в Фейсбуке сообщил, что планируется появление 38 новых вакансий.

- И главное - это скорость, с которой мы приняли решение: 10 дней! 28 сентября компания зарегистрировалась, а 7 октября рассмотрели заявку, - отмечает Михаил Тумин.

На осуществление проекта выделено 74 млн рублей. По планам проект будет реализован к 2023 году. Отметим, что это уже 31-й резидент в ТОСЭР Сарапул.

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