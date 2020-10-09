Ребёнок пострадал в ДТП при столкновении с грузовиком в Удмуртии

«Лада Приора» выехала на встречную полосу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

8 октября вечером на 79 км участка федеральной трассы Можгинского района «Лада Приора» выехала на встречную полосу. За рулём была 30-летняя женщина, которая не справилась с управлением и задела встречный грузовик, сообщает пресс-служба ГИБДД Удмуртской республики. Вместе с женщиной в машине находился ребёнок. Девочка была в детском кресле. При столкновении она получила травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Напоминаем, в минувшую неделю в республике произошло несколько крупных ДТП. Две жительницы Ижевска оказались под колёсами автомобилей. 4 октября насмерть сбили пенсионерку. А 6 октября задавили женщину, которая шла по краю проезжей части. Также в Удмуртии на этой неделе двое водителей, имеющие признаки опьянения, сели за руль и не справились с управлением. Один улетел в кювет. А машина второго врезалась в препятствие и перевернулась. Оба получили травмы и были госпитализированы.

Госавтоинспекция призывает соблюдать внимательность на дорогах, не превышать скорость, особенно если в автомобиле ребёнок.

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