«Зелёный щит» создаст новая аллея ясеней на улице Берша в Ижевске

Все деревья высадят до конца месяца Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

9 октября на улице Берша и Сабурова началась посадка 141 ясеня. Аллея появится в Ижевске в рамках проекта «Зелёный щит». В 2019 году он стал победителем конкурса по инициативному бюджетированию. На создание аллеи было выделено 600 тыс рублей. 15 процентов от этой суммы составляют деньги жителей микрорайона.

Идея проекта состоит в том, что саженцы создадут щит от пыли и шума дороги. Это дерево было выбрано из-за его неприхотливости, газоустойчивой и долговечности, сообщается в социальных сетях Администрации города. По мнению Главы города, участие горожан в таких проектах прививает бережное отношение к объектам благоустройства.

Все деревья высадят до конца месяца. Стоит отметить, что в этом году в Удмуртии будет реализовано 244 проекта по благоустройству дорог, дворов и детских площадок по программе инициативного бюджетирования.

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