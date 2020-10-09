Новые мемориальные доски появятся в Ижевске

На зданиях Ижевска появятся 4 новых мемориальных доски Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На зданиях Ижевска появятся 4 новых мемориальных доски. 8 октября это решение приняла Комиссия содействия охране памятников истории и культуры.

91 школе Ижевска присвоят имя Надежды Курченко. На здании учебного заведения появится мемориальная доска в память о подвиге молодой бортпроводницы. Надежда Курченко, была убита террористами, пытаясь предотвратить угон самолёта. Награждена боевым орденом Красного Знамени.

На здании Дворца детского и юношеского творчества появится мемориал бывшему директору Юрию Ивановичу Машину. Он являлся Заслуженным работником образования Удмуртской Республики, Народном учителем Удмуртской Республики.

На доме № 37 по улице Гагарина появится мемориальная доска Ринату Батталову. В этом доме татарский поэт, журналист, член Союза писателей Удмуртии и Татарстана жил больше 20 лет.

Школа «Столичный лицей» в Ижевске уже давно носит имя Евгения Максимовича Кунгурцева. Теперь на фасаде здания будет установлена мемориальная доска нашего земляка, героя Советского Союза.

Также по решению комиссии в Ленинском районе города появятся улицы Белгородская и Белоснежная и переулки с теми же названиями.

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