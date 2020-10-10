Сбежавшего из детского дома подростка разыскивают в Ижевске

16-летнего подростка разыскивают в Ижевске. Фото: ПСО "Регион 18"

16-летнего воспитанника Ижевского детского дома Алексея Трефилова разыскивают в Ижевске. Он самовольно покинул территорию учреждения в ночь с 8 на 9 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 18».

Парень был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Рост 160 см, худощавого телосложения. Может передвигаться автостопом.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о судьбе Алексея, просят сообщить в полицию по номеру 02 (с мобильного 102), либо в поисково-спасательный отряд по номеру 8-951-195-29-71.

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