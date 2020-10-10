Новое ограничение: плановые приемы в стационарах приостановят в Удмуртии

Плановые приемы в стационарах приостановят в Удмуртии. Фото: Архив

Новое «коронавирусное» ограничение ввели в Удмуртии. Теперь в стационарах временно нельзя будет пройти плановый осмотр, диспансеризацию и медосмотры. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Это не коснется экстренной и неотложной помощи, плановой помощи по фтизиатрии, процедур гемодиализа, скрининга беременных, дополнительных медобследований призывников, лечения пациентов в стационаре с гематологическими, онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, а также предварительные и периодические медосмотры за пациентами с хроническими заболеваниями и лицами старше 65 лет.

— Продолжится в полном объеме оказание помощи при неотложном состоянии, а также при оперативных вмешательствах, которые нельзя перенести. К неотложным состояниям могут относиться обострения хронических заболеваний или ухудшение самочувствия не по причине респираторных заболеваний. В этих случаях пациенты могут обратиться в поликлинику без предварительной записи. Жителям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, необходимо вызвать врача на дом, — сообщили в ведомстве.

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