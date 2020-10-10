Советник главы Удмуртия Юлия Полетаева покидает пост. ФОТО: Архив
Юлия Полетаева, которая 3 года была советником главы Удмуртии по взаимодействию с органами власти и общественностью, покидает пост. С понедельника она возвращается в Москву и приступает к новой работе, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».
- Пока она отказалась говорить что-то о новой деятельности, - передает издание.
Напомним, Полетаева работала с главой Удмуртии Александром Бречаловым, когда он еще был секретарем Общественной палаты РФ.
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