Советник главы Удмуртия Юлия Полетаева покидает пост. ФОТО: Архив

Юлия Полетаева, которая 3 года была советником главы Удмуртии по взаимодействию с органами власти и общественностью, покидает пост. С понедельника она возвращается в Москву и приступает к новой работе, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

- Пока она отказалась говорить что-то о новой деятельности, - передает издание.

Напомним, Полетаева работала с главой Удмуртии Александром Бречаловым, когда он еще был секретарем Общественной палаты РФ.

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